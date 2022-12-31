У РФ заявили про закінчення осіннього призову: скільки набрали строковиків

У Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

За даними міністерства оборони РФ, за осінньо-зимовий період було призвано 120 тисяч осіб. Крім того, в оборонному відомстві наголосили, що покликані на термінову службу нібито залучатися до участі у бойових діях на території України не будуть.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через мобілізацію в Росії, більше не мають права "автоматично залишатися в країні".

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.

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