ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ заявили про закінчення осіннього призову: скільки набрали строковиків

Новость на русском →
Москва, Субота 31 грудня 2022 17:42
У РФ заявили про закінчення осіннього призову: скільки набрали строковиків Фото: у РФ завершився осінній заклик терміновиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними міністерства оборони РФ, за осінньо-зимовий період було призвано 120 тисяч осіб. Крім того, в оборонному відомстві наголосили, що покликані на термінову службу нібито залучатися до участі у бойових діях на території України не будуть.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, держсекретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург заявив, що росіяни, які втекли до Нідерландів через мобілізацію в Росії, більше не мають права "автоматично залишатися в країні".

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові розпочали приховану мобілізацію. Водночас мобілізація на окупованих територіях Донбасу лише посилюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Мобілізація в Росії
NEWS
Україна повернула додому 140 захисників
Україна повернула додому 140 захисників
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок