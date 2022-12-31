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В РФ заявили об окончании осеннего призыва: сколько набрали срочников

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Москва, Суббота 31 декабря 2022 17:42
В РФ заявили об окончании осеннего призыва: сколько набрали срочников Фото: в РФ завершился осенний призыв срочников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России официально завершился осенний призыв на срочную службу в российскую армию, который длился с сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным министерства обороны РФ, за осенне-зимний период было призвано 120 тысяч человек. Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что призванные на срочную службу якобы привлекаться к участию в боевых действиях на территории Украины не будут.

Напомним, вчера, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что россияне, сбежавшие в Нидерланды из-за мобилизации в России, больше не имеют права "автоматически оставаться в стране".

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные приступили к скрытой мобилизации. В то же время мобилизация на оккупированных территориях Донбасса только усиливается.

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