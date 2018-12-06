В РФ заявили, что не заинтересованы в бесконечном санкционном противостоянии с Украиной

Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

При этом Медведев отказался давать прогноз о возможных сроках действия санкций

Россия не заинтересована в том, чтобы санкции в отношении Украины действовали бесконечно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

При этом Медведев отказался давать прогноз о возможных сроках действия санкций.

"Я, конечно, не знаю, сколько будут действовать эти санкции, и хотел бы еще раз сказать, что эти санкции вводились на основании указа президента и решения правительства не в отношении украинского народа и даже не в отношении украинской экономики. Скорее, в отношении тех, кто скомпрометировал себя, тех, кто вредит нашей стране. Мы не хотим никаких санкционных противостояний", - сказал он.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Ограничения заключаются в заморозке безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации готовило санкции против Украины, которые должны были затронуть интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Украины еще 22 октября. Также он поручил правительству определить списки лиц, в отношении которых применяются санкции.