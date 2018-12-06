У РФ заявили, що не зацікавлені в нескінченному санкційному протистоянні з Україною

Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

При цьому Медведєв відмовився давати прогноз щодо можливих термінів дії санкцій

Росія не зацікавлена в тому, щоб санкції стосовно України діяли нескінченно. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

При цьому Медведєв відмовився давати прогноз щодо можливих термінів дії санкцій.

"Я, звичайно, не знаю, скільки будуть діяти ці санкції, і хотів би ще раз сказати, що ці санкції вводилися на підставі указу президента і рішення уряду щодо українського народу і навіть не щодо української економіки. Швидше, щодо тих, хто скомпрометував себе, тих, хто шкодить нашій країні. Ми не хочемо ніяких санкційних протистоянь", - сказав він.

Нагадаємо, 1 листопада Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній.

Медведєв підписав постанову, згідно з якою вводяться санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. Обмеження полягають у заморожуванні безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокуванні майна та заборони на виведення капіталу за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що уряд Російської Федерації готував санкції проти України, які повинні були торкнутися інтереси близько 360 підприємств і 50 фізичних осіб.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на санкції України ще 22 жовтня. Також він доручив уряду визначити списки осіб, щодо яких застосовуються санкції.