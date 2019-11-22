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В РФ заявили о возобновлении паромного сообщении Крыма с Турцией

Новости » Общество     22.11.2019 - 14:41
В РФ заявили о возобновлении паромного сообщении Крыма с Турцией
Иллюстративное фото (artek.org)

Паромы будут ходить раз в неделю

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и оккупированным Крымом возобновлено. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак паромы будут ходить раз в неделю. При этом уточняется, что паромное сообщение будет регулярным.

Отметим, в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Напомним, в октябре президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган впервые официально принял делегацию России с представителями оккупированного Крыма. Псле этой встречи Министерство иностранных дел Украины сразу вызвало посла Турции.

"Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - заявила пресс-секретарь МИД Украине Екатерина Зеленко.

Также она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в стамбульском форуме.

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