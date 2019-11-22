В Крыму удерживают не менее 110 политзаключенных

Фото: Антон Кориневич (atr.ua)

Крымские политзаключенные фигурируют в списках на обмен

На сегодняшний день в оккупированном Крыму удерживают не менее 110 политзаключенных. Об этом в интервью lb.ua заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, украинским властям известно о не менее 110 политзаключенных на территории Крыма.

"Довольно трудно говорить о конкретном количестве, так как в законодательстве пока нет понятия политического заключенного. Нам известно, что более 110 человек лишены свободы в результате политических и других мотивов", - отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что команде президента, которая занимается вопросами обмена пленными, передали списки политзаключенных.

Напомним, ранее Кориневич заявил, что Украина на сегодняшний день не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма.

Ранее также сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем передала ему список с информацией о 115 политзаключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму.