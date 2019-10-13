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Эрдоган впервые принял делегацию РФ с представителями оккупированного Крыма

Новости » Политика    13.10.2019 - 13:11
Эрдоган впервые принял делегацию РФ с представителями оккупированного Крыма
Фото: прием российской делегации в Турции (росСМИ)

В составе российской делегации присутствовали так называемые "депутаты от Крыма"

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган впервые официально принял делегацию России с представителями оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, сегодня в Стамбуле состоялась официальная встреча российской делегации для участия в международных мероприятиях, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму. В состав российской делегации вошли так называемые "депутаты от Крыма" Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

"Теплый прием, гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция", - сообщила российским СМИ Поклонская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции состоялся организованный Россией "турецко-крымский экономический форум". Мероприятие принимал стамбульский отель Renaissance Polat. Украинский посол в Турции Андрей Сибига призвал бойкотировать отель после данного инцидента.

Кроме того, Сибига называл провокацией проведение "кримського форума", запланованованого Россией в Стамбуле. Также Украина призывала турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме" в Стамбуле.

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