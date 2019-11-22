У РФ заявили про відновлення поромного сполучення Криму з Туреччиною

Ілюстративне фото (artek.org)

Пороми будуть ходити раз на тиждень

Перерване у 2017 році поромне сполучення між Туреччиною і окупованим Кримом відновлено. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак пороми будуть ходити раз на тиждень. При цьому уточнюється, що поромне повідомлення буде регулярним.

Зазначимо, в жовтні 2017 року влада Туреччини прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

Нагадаємо, в жовтні президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган вперше офіційно прийняв делегацію Росії з представниками окупованого Криму. Після цієї зустрічі Міністерство закордонних справ України відразу викликало посла Туреччини.

"Посол чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер, це не цілеспрямована акція", - заявила прес-секретар МЗС Україні Катерина Зеленко.

Також вона зазначила, що Україна висловила стурбованість через те, що турецька сторона не вжила дій, щоб не допустити участі цих "депутатів" в стамбульському форумі.