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У РФ заявили про відновлення поромного сполучення Криму з Туреччиною

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 14:41
У РФ заявили про відновлення поромного сполучення Криму з Туреччиною
Ілюстративне фото (artek.org)

Пороми будуть ходити раз на тиждень

Перерване у 2017 році поромне сполучення між Туреччиною і окупованим Кримом відновлено. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак пороми будуть ходити раз на тиждень. При цьому уточнюється, що поромне повідомлення буде регулярним.

Зазначимо, в жовтні 2017 року влада Туреччини прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

Нагадаємо, в жовтні президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган вперше офіційно прийняв делегацію Росії з представниками окупованого Криму. Після цієї зустрічі Міністерство закордонних справ України відразу викликало посла Туреччини.

"Посол чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер, це не цілеспрямована акція", - заявила прес-секретар МЗС Україні Катерина Зеленко.

Також вона зазначила, що Україна висловила стурбованість через те, що турецька сторона не вжила дій, щоб не допустити участі цих "депутатів" в стамбульському форумі.

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