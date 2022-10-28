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В РФ заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб. Частину вже відправили в Україну

Фото: В РФ заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яку приводять російські ЗМІ.

"Встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань не планується", - заявив Шойгу.

Також міністр доповів Путіну, що 82 тисячі мобілізованих направлено в Україну, а ще 218 тисяч мобілізованих удосконалюють свою підготовку на полігонах в РФ.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Нагадаємо, що раніше Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

Вже через кілька днів українські військові почали брати в полон перших призовників.

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Сергей ШойгуВійна в УкраїніМобілізація в Росії