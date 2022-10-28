В РФ заявили, что смогли мобилизовать 300 тысяч человек. Часть уже отправили в Украину

"Установленная задача 300 тысяч человек выполнена, других мобилизационных задач не планируется", - заявил Шойгу.

Также министр доложил Путину, что 82 тысячи мобилизованных направлены в Украину, а еще 218 тысяч мобилизованных усовершенствуют свою подготовку на полигонах в РФ.

Путин на встрече с Шойгу заявил, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.