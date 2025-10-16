ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У РФ заявили, що нібито знайшли в операції "Павутина" іноземний слід: у СБУ відповіли

Четвер 16 жовтня 2025 14:34
UA EN RU
У РФ заявили, що нібито знайшли в операції "Павутина" іноземний слід: у СБУ відповіли Фото: у РФ заявили, що нібито знайшли в операції "Павутина" іноземний слід, у СБУ відповіли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У ФСБ заявили, що нібито знайшли в операції по знищенню стратегічної авіації РФ "Павутина" британський слід. У Службі безпеки України відповіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам РФ", - зазначили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами.

"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", - заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Що передувало

Раніше директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією "Павутина", під час якої безпілотники ЗСУ атакували російські аеродроми.

"Англійці забезпечили її пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ інформацію про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії", - сказав глава ФСБ.

Що відомо про операцію "Павутина"

Нагадаємо, що спецоперація СБУ "Павутина" відбулася 1 червня 2025 року. Голова СБУ розповів, що внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Повідомлялось, що безпілотники уразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". В СБУ також підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Росавіація Дрони
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить