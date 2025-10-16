ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В РФ заявили, что якобы нашли в операции "Паутина" иностранный след: в СБУ ответили

Четверг 16 октября 2025 14:34
UA EN RU
В РФ заявили, что якобы нашли в операции "Паутина" иностранный след: в СБУ ответили Фото: в РФ заявили, что якобы нашли в операции "Паутина" иностранный след, в СБУ ответили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ФСБ заявили, что якобы нашли в операции по уничтожению стратегической авиации РФ "Паутина" британский след. В Службе безопасности Украины ответили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного вреда войскам РФ", - отметили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что "Паутина" - это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами.

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Что предшествовало

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы якобы занимались операцией "Паутина", во время которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы.

"Англичане обеспечили ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ информацию о якобы огромном вреде и исключительно украинском авторстве диверсии", - сказал глава ФСБ.

Что известно об операции "Паутина"

Напомним, что спецоперация СБУ "Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Глава СБУ рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Сообщалось, что беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В СБУ также подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Росавиация Дрони
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит