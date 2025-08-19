UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але висунули умови

Фото: Глава МЗС Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але висуває власні умови. Будь-які контакти за участю перших осіб мають "готуватися максимально ретельно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав в інтерв’ю телеканалу "Росія 24", що Москва "не відмовляється" від жодних форм роботи над українським врегулюванням - "ні двосторонніх, ні тристоронніх".

Водночас Лавров наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно "готувати максимально ретельно".

Він додав, що без "поваги безпеки Росії" та дотримання "прав росіян на Україні" про довгострокові домовленості не може йтися.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, що Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, після чого до обговорення долучилися європейські лідери.

Європейські дипломати тим часом розглядають кілька варіантів майданчика для потенційного саміту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться. Москва ж поки не дала чіткої відповіді щодо участі на найвищому рівні.

Паралельно США та ЄС працюють над безпековими гарантіями для Києва. Йдеться про посилення оборонних можливостей України без будь-яких додаткових обмежень.

