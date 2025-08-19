В РФ заявили, что "не отказываются" от переговоров с Украиной, но выдвинули условия

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но выдвигает собственные условия. Любые контакты с участием первых лиц должны "готовиться максимально тщательно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".
Глава МИД России Сергей Лавров сказал в интервью телеканалу "Россия 24", что Москва "не отказывается" ни от каких форм работы над украинским урегулированием - "ни двусторонних, ни трехсторонних".
В то же время Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц нужно "готовить максимально тщательно".
Он добавил, что без "уважения безопасности России" и соблюдения "прав россиян на Украине" о долгосрочных договоренностях речь не может идти.
Напомним, что Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, после чего к обсуждению присоединились европейские лидеры.
Европейские дипломаты тем временем рассматривают несколько вариантов площадки для потенциального саммита.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится. Москва же пока не дала четкого ответа относительно участия на высшем уровне.
Параллельно США и ЕС работают над гарантиями безопасности для Киева. Речь идет об усилении оборонных возможностей Украины без каких-либо дополнительных ограничений.