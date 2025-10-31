В РФ заявили, что готовы к прямым переговорам с Украиной через Стамбул, но есть нюанс

В России заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел России Михаила Галузина российским СМИ .

Галузин утверждает, что якобы существуют все условия для развития стамбульского переговорного трека и что Москва открыта к прямым переговорам с Украиной.

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", - сказал он.

В то же время заместитель российского министра заявил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева", а украинская сторона избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".