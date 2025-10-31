В РФ заявили, что готовы к прямым переговорам с Украиной через Стамбул, но есть нюанс
В России заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел России Михаила Галузина российским СМИ.
Галузин утверждает, что якобы существуют все условия для развития стамбульского переговорного трека и что Москва открыта к прямым переговорам с Украиной.
"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", - сказал он.
В то же время заместитель российского министра заявил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева", а украинская сторона избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".
Переговоры между Украиной и РФ в Турции
Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года.
Украина на этих переговорах демонстрировала готовность к прекращению огня уже сейчас и четко обозначила свои приоритеты: остановку боевых действий, тишину по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва не согласилась на перемирие.
Более того, после второго раунда переговоров в Стамбуле РФ передала Украине "меморандум".
В нем Россия требовала отвода украинских войск из четырех областей, остановки западной помощи, прекращения мобилизации и военного положения, проведения выборов и прекращения "диверсионной деятельности" против РФ. Именно над этим "Меморандумом" Москва продолжает работать до сих пор.
Стоит добавить, что главным результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.