В РФ заявили, что готовы к прямым переговорам с Украиной через Стамбул, но есть нюанс

Пятница 31 октября 2025 12:59
В РФ заявили, что готовы к прямым переговорам с Украиной через Стамбул, но есть нюанс Фото иллюстративное: переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В России заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел России Михаила Галузина российским СМИ.

Галузин утверждает, что якобы существуют все условия для развития стамбульского переговорного трека и что Москва открыта к прямым переговорам с Украиной.

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", - сказал он.

В то же время заместитель российского министра заявил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева", а украинская сторона избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года.

Украина на этих переговорах демонстрировала готовность к прекращению огня уже сейчас и четко обозначила свои приоритеты: остановку боевых действий, тишину по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва не согласилась на перемирие.

Более того, после второго раунда переговоров в Стамбуле РФ передала Украине "меморандум".

В нем Россия требовала отвода украинских войск из четырех областей, остановки западной помощи, прекращения мобилизации и военного положения, проведения выборов и прекращения "диверсионной деятельности" против РФ. Именно над этим "Меморандумом" Москва продолжает работать до сих пор.

Стоит добавить, что главным результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.

