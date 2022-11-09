У РФ заявили, що готові до переговорів з Україною "з урахуванням реалій на даний момент"

Росія готова вести переговори з Україною з урахуванням реалій, що складаються на цей момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Готовність Росії до переговорів залишається, підкреслю, незмінною", - сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи нещодавню заяву представника Кабміну Німеччини Крістіану Хофман про те, що Росія не готова до переговорів з Україною.
Захарова сказала, що Росія нібито ніколи не цуралася переговорів.
"Ще раз підкреслю, щоб це було в чергове усвідомлено "партнерами", ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються на цей момент", - додала вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів із РФ.
Крім того, в українській розвідці повідомляли, що Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну до переговорів.
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