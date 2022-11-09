В РФ заявили, что готовы к переговорам с Украиной "с учетом реалий на текущий момент"

Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на данный момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление представителя Кабмина Германии Кристиане Хофман о том, что у Россия не готова к переговорам с Украиной.

Захарова сказала, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров.

"Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", - добавила она.