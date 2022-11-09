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В РФ заявили, что готовы к переговорам с Украиной "с учетом реалий на текущий момент"

Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на данный момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление представителя Кабмина Германии Кристиане Хофман о том, что у Россия не готова к переговорам с Украиной.

Захарова сказала, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров.

"Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано "партнерами", мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с РФ.

Кроме того, в украинской разведке сообщали, что Россия давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам.

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Российская ФедерацияМария Захарова