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В РФ заявили, что ядерное оружие в Беларуси разместят у границы с Польшей

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Воскресенье 02 апреля 2023 21:21
В РФ заявили, что ядерное оружие в Беларуси разместят у границы с Польшей Фото: посол РФ в Беларуси Борис Грызлов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границы с Польшей.

Об этом заявил посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, до 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

"Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", - заявил Грызлов.

Он порадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в Беларуси.

"Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - заявил российский посол.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Кроме того, в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".

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