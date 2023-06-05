У РФ заявили про пожежу на енергооб'єкті біля Бєлгорода через атаку дрона

Інцидент стався неподалік Бєлгорода. У соціальних мережах стверджували, що у регіоні знову лунали вибухи. Також висловлювалися припущення щодо роботи протиповітряної оборони.

Пізніше у пабліках заявили про підрив підстанції біля Болховця у Бєлгородському районі. Там сталася пожежа.

Як заявив губернатор, попередньою причиною став "скинутий вибуховий пристрій із безпілотника".

"Постраждалих немає. Відключень споживачів немає. На місці працюють оперативні служби", - написав чиновник.

Ситуація у Бєлгородській області

У російських регіонах, розташованих біля кордону з Україною, останнім часом часто трапляються різні інциденти з пожежами, а також зросла кількість вибухів і скарг на порушення повітряного простору з боку дронів. Зокрема, йдеться про Бєлгородську, Брянську та Курську області РФ.

Так, на початку червня у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав дрон, і після інциденту поліція перекрила одну з вулиць міста. У ніч на 2 червня в Курську пролунали вибухи, а влада заявила про збиття безпілотників, а також про "приземлення" БПЛА у цій області заявляв місцевий губернатор цієї ночі.

Крім того, у Бєлгородській області, де підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) проводять операцію, точаться бої. У неділю повстанці зайшли в передмістя Шебекіно і запропонували губернатору Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

У відповідь російський чиновник у відеозверненні відмовився від пропозиції та заявив, що бійці РДК та ЛСР нібито вбили цих полонених. Після цього російські добровольці вирішили передати полонених росіян Україні.