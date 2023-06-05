У РФ заявили про пожежу на енергооб'єкті біля Бєлгорода через атаку дрона

У Бєлгородській області (РФ) сталася пожежа на енергетичному об'єкті в ніч проти 5 червня. Причиною події місцева влада називає атаку дрона з вибухівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора російського регіону В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.
Інцидент стався неподалік Бєлгорода. У соціальних мережах стверджували, що у регіоні знову лунали вибухи. Також висловлювалися припущення щодо роботи протиповітряної оборони.
Пізніше у пабліках заявили про підрив підстанції біля Болховця у Бєлгородському районі. Там сталася пожежа.
Як заявив губернатор, попередньою причиною став "скинутий вибуховий пристрій із безпілотника".
"Постраждалих немає. Відключень споживачів немає. На місці працюють оперативні служби", - написав чиновник.
У російських регіонах, розташованих біля кордону з Україною, останнім часом часто трапляються різні інциденти з пожежами, а також зросла кількість вибухів і скарг на порушення повітряного простору з боку дронів. Зокрема, йдеться про Бєлгородську, Брянську та Курську області РФ.
Так, на початку червня у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав дрон, і після інциденту поліція перекрила одну з вулиць міста. У ніч на 2 червня в Курську пролунали вибухи, а влада заявила про збиття безпілотників, а також про "приземлення" БПЛА у цій області заявляв місцевий губернатор цієї ночі.
Крім того, у Бєлгородській області, де підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) проводять операцію, точаться бої. У неділю повстанці зайшли в передмістя Шебекіно і запропонували губернатору Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.
У відповідь російський чиновник у відеозверненні відмовився від пропозиції та заявив, що бійці РДК та ЛСР нібито вбили цих полонених. Після цього російські добровольці вирішили передати полонених росіян Україні.
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