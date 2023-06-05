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В РФ заявили о пожаре на энергообъекте возле Белгорода из-за атаки дрона

Фото: возле Белгорода в РФ произошел пожар на энергообъекте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области (РФ) произошел пожар на энергетическом объекте в ночь на 5 июня. Причиной происшествия местные власти называют атаку дрона со взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора российского региона Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Инцидент произошел недалеко от Белгорода. В социальных сетях утверждали, что в регионе снова звучали взрывы. Также высказывались предположения о работе противовоздушной обороны.

Позже в пабликах заявили о подрыве подстанции недалеко от Болховца в Белгородском районе. Там произошел пожар.

Как заявил губернатор, предварительной причиной стало "сброшенное взрывное устройство с беспилотника".

"Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", - написал чиновник.

Ситуация в Белгородской области

В российских регионах, расположенных возле границы с Украиной, в последнее время часто происходят различные инциденты с пожарами, а также возросло количество взрывов и жалоб на нарушения воздушного пространства со стороны дронов. В частности, речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях РФ.

Так, в начале июня в Белгороде на проезжую часть якобы упал дрон, и после инцидента полиция перекрыла одну из улиц города. В ночь на 2 июня в Курске прозвучали взрывы, а власти заявили о сбитии беспилотников, а также о "приземлении" БПЛА в этой области заявлял местный губернатор в эту ночь.

Кроме того, в Белгородской области, где подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) проводят операцию, активно идут бои. В воскресенье повстанцы зашли в пригород Шебекино, и предложили губернатору Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

В ответ российский чиновник в видеообращении отказался от предложения и заявил, что бойцы РДК и ЛСР якобы убили этих пленных. После этого российские добровольцы решили передать пленных россиян Украине.

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Российская Федерацияатака дроновБелгородская областьПожар