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В РФ заявили о планах продолжить работу по обмену пленными в 2020 году

Новости » Политика     30.12.2019 - 12:22
В РФ заявили о планах продолжить работу по обмену пленными в 2020 году
Фото: обмен пленными (РБК-Украина)

29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и представителями подконтрольных России боевиков "ЛДНР"

В Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛДНР" в 2020 году. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

В Москве также надеются на выполнение политической сферы минских договоренностей.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", - заявили в МИД РФ.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76".

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Как сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, вопрос будет обсуждаться в Минске.

Президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, удерживаемого в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.

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