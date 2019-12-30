У РФ заявили про плани продовжити роботу з обміну полоненими у 2020 році

Фото: обмін полоненими (РБК-Украина)

29 грудня відбувся обмін полоненими між Києвом і представниками підконтрольних Росії бойовиків "ЛДНР"

У Кремлі заявили про плани продовжити роботу з обміну утримуваними особами між Києвом і підконтрольними РФ бойовиками "ЛДНР" у 2020 році. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ РФ.

У Москві також сподіваються на виконання політичної сфери мінських домовленостей.

"У Москві вітають цей важливий гуманітарний крок, який дозволив десяткам людей возз'єднатися зі своїми сім'ями й зустріти прийдешній Новий рік в колі рідних і близьких. Розраховуємо, що у 2020 році буде продовжена робота не тільки щодо подальшого обміну утримуваних осіб відповідно до зафіксованих в мінському комплексі заходів принципом "всіх на всіх", але і по реалізації інших його положень, перш за все в політичній сфері ", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб. Як сказала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, питання буде обговорюватися в Мінську.

Президент Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс- "беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс- "беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.