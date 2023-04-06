У РФ заявили про падіння "саморобного дрона" біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї

ЗМІ повідомляють, що дрон розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства. За формою він нагадував квадрокоптер, при цьому зазначають, що його зібрали кустарно. На корпусі було закріплено кілька камер.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, безпілотник упав через глушилки зв'язку. Нині його конструктора шукають правоохоронці.

Додамо, що на заводі "Факел" виробляють розробку ракети для систем ППО та ПРО, системи ППО "Тор" і "С-400" і модернізують "С-300" та "Осу".

Нагадаємо, вчора в РФ повідомляли, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.

Крім того, 4 квітня в Брянській області заявили про "атаку безпілотника" на військкомат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.