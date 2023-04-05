Ні дня без України. РФ заявила про "падіння українського літака" в Брянській області
У Росії стверджують, що в Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За словами російських прикордонників, у Клинцовському районі Брянської області впав український легкомоторний літак. До того ж, вони заявили про затримання пілота, який намагався втекти на територію України.
"Літак з невстановлених причин зазнав аварії в районі населеного пункту Бутовськ", - йдеться в заяві прикордоного управління ФСБ у Брянській області.
Водночас російські телеграм-канали публікують фото начебто збитого зі стрілецької зброї українського легкомоторного літака Aeroprakt A-32 та стверджують, що авіасудно летіло в напрямку нафтопроводу "Дружба", щоб, ймовірно, скинути там бомбу.
Варто зазначити, що у Державній прикордонній службі України повідомили РБК-Україна, що наразі не мають інформації про подібні інциденти.
Нагадаємо, раніше у Брянської області РФ заявили про чергові "атаку дрона". Український безпілотник нібито атакував військкомат.
Також раніше ми писали, що у Росії заявили, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області.
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