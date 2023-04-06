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В РФ заявили о падении "самодельного дрона" возле завода по производству ракет в Подмосковье

Иллюстративное фото: в РФ заявили о падении "самодельного дрона" возле завода по производству ракет в Подмосковье (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В РФ утверждают, что "самодельный беспилотник с камерами" якобы упал на территории Машиностроительного конструкторского бюро "Факел" в подмосковных Химках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

СМИ сообщают, что дрон размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. По форме он напоминал квадрокоптер, при этом отмечают, что он был собран кустарно. На корпусе было закреплено несколько камер.

Отмечается, что, по предварительной информации, беспилотник упал из-за глушилок связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители.

Добавим, что на заводе "Факел" производят разработке ракеты для систем ПВО и ПРО, системы ПВО "Тор" и "С-400" и модернизируют "С-300" и "Осу".

Напомним, вчера в РФ сообщали, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Кроме того, 4 апреля в Брянской области заявили об "атаке беспилотника" на военкомат.

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