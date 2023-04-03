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У Брянській області РФ заявили про "атаку дрона" на військкомат

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Брянська область, Росія, Понеділок 03 квітня 2023 22:57
У Брянській області РФ заявили про "атаку дрона" на військкомат Фото: у Брянській області РФ заявили про "атаку дрона" на військкомат (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Брянської області РФ заявили про чергові "атаку дрона". Український безпілотник нібито атакував військкомат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"ЗСУ за допомогою БПЛА атакували Севський район. Постраждалих немає. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці", - написав Богомаз.

Нагадаємо, раніше у російському місті Бєлгород заявили про "атаку дронів". Безпілотник нібито атакував газопровід.

Також раніше у Росії заявили, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області.

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