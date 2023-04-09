У РФ заявили про нібито обстріл села у Бєлгородській області: є пошкодження

В Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова .

При цьому жертв та постраждалих у результаті немає.

Гладков заявив, що снаряди нібито пошкодили два приватні домоволодіння та господарські будівлі. Також є руйнування на території сільськогосподарського підприємства - пошкоджено дах та стіни складського приміщення.

Він зазначив, що подомовий обхід триває.

При цьому в обстрілі вже традиційно звинувачують українських захисників.

Нагадаємо, 6 квітня у Валуйському міському окрузі Білгородської області заявили про нібито збиття дрона.

У той же день у Росії заявили про падіння "саморобного БПЛА" біля заводу з виробництва ракет у підмосковних Хімках.

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