В РФ заявили о якобы обстреле села в Белгородской области: есть повреждения
В Белгородской области заявили о том, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа якобы попала под обстрел 9 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
При этом жертв и пострадавших в результате нет.
Гладков заявил, что снаряди якобы повредили два частных домовладения и хозяйские постройки. Также есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения.
Он отметил, что подомовой обход продолжается.
При этом в обстреле уже традиционно обвиняют украинских защитников.
Напомним, 6 апреля в Валуйском городском округе Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона.
В тот же день в России заявили о падении "самодельного БПЛА" возле завода по производству ракет в подмосковных Химках.
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