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В РФ заявили о якобы обстреле села в Белгородской области: есть повреждения

Новина українською →
Россия, Воскресенье 09 апреля 2023 11:33
В РФ заявили о якобы обстреле села в Белгородской области: есть повреждения Фото: в РФ заявили о якобы обстреле села в Белгородской области: есть повреждения (t.me/vvgladkov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Белгородской области заявили о том, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа якобы попала под обстрел 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

При этом жертв и пострадавших в результате нет.

Гладков заявил, что снаряди якобы повредили два частных домовладения и хозяйские постройки. Также есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения.

Он отметил, что подомовой обход продолжается.

При этом в обстреле уже традиционно обвиняют украинских защитников.

Напомним, 6 апреля в Валуйском городском округе Белгородской области заявили о якобы сбитии дрона.

В тот же день в России заявили о падении "самодельного БПЛА" возле завода по производству ракет в подмосковных Химках.

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