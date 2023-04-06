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У РФ заявили про падіння "саморобного дрона" біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї

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Четвер 06 квітня 2023 11:56
У РФ заявили про падіння "саморобного дрона" біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї Ілюстративне фото: у РФ заявили про падіння "саморобного дрона" біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У РФ стверджують, що "саморобний безпілотник з камерами" нібито впав на території Машинобудівного конструкторського бюро "Факел" у підмосковних Хімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

ЗМІ повідомляють, що дрон розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства. За формою він нагадував квадрокоптер, при цьому зазначають, що його зібрали кустарно. На корпусі було закріплено кілька камер.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, безпілотник упав через глушилки зв'язку. Нині його конструктора шукають правоохоронці.

Додамо, що на заводі "Факел" виробляють розробку ракети для систем ППО та ПРО, системи ППО "Тор" і "С-400" і модернізують "С-300" та "Осу".

Нагадаємо, вчора в РФ повідомляли, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.

Крім того, 4 квітня в Брянській області заявили про "атаку безпілотника" на військкомат.

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