У Бєлгородській області заявили про нібито збиття дрону: уламки впали в поле

У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області РФ заявили про нібито збиття безпілотника у четвер, 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова .

Він заявив, що система ППО нібито збила дрон.

При цьому постраждалих та пошкоджень немає, а уламки безпілотника впали у поле.

За його словами, оперативна група займається обстеженням території.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про падіння "саморобного безпілотника" біля заводу з виробництва ракет у підмосковних Хімках.

Крім того, у Брянській області сьогодні заявили про так звану спробу проникнення "українських диверсантів" у село Случовськ.

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