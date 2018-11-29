В РФ заявили о намерении обратиться в международные организации из-за военного положения в Украине

Фото: Валентина Матвиенко (council.gov.ru)

Матвиенко заявила, что введение военного положения "ущемляет права украинцев"

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что РФ намерена обратиться в международные организации из-за введения в Украине военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

В частности, Матвиенко заявила, что введение военного положения "ущемляет права украинцев".

"Мы обратимся в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с вводом военного положения", - сказала она.

Она также заявила, что "военное положение введено в тех регионах Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти".

"С введением военного положения там людям просто "закрыли рот пластырем" и не позволят высказывать свое мнение, не позволят выражать свою позицию, проводить акции, митинги, демонстрации", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря 2018 года ввели военное положение из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября РФ атаковала украинские корабли в Азовском море, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 моряка.