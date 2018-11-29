У РФ заявили про намір звернутися в міжнародні організації через воєнний стан в Україні

Фото: Валентина Матвієнко (council.gov.ru)

Матвієнко заявила, що введення воєнного стану "обмежує права українців"

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що РФ має намір звернутися в міжнародні організації через запровадження в Україні воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Зокрема, Матвієнко заявила, що введення воєнного стану "обмежує права українців".

"Ми звернемося в міжнародні організації, щоб звернути увагу на обмеження прав громадян України у зв'язку з введенням воєнного стану", - сказала вона.

Вона також заявила, що "воєнний стан введено в тих регіонах України, де найменша підтримка населенням чинної влади".

"З введенням воєнного стану там людям просто "закрили рот пластиром" і не дозволять висловлювати свою думку, не дозволять висловлювати свою позицію, проводити акції, мітинги, демонстрації", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України до 26 грудня 2018 року ввели воєнний стан через агресію РФ у Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряка.