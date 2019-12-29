В РФ заявили, что компромисс с Украиной по газу был тяжелым выбором

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что компромисс помог избежать больших потерь

Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу Украины" по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают росСМИ.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал он.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в ЕК подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Кроме того, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Отметим, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение техническое условие.