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У РФ заявили, що компроміс з Україною щодо газу був важким вибором

Новини » Політика     29.12.2019 - 16:34
У РФ заявили, що компроміс з Україною щодо газу був важким вибором
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак заявив, що компроміс допоміг уникнути великих втрат

Домовленості щодо транзиту російського газу через Україну в Європу, включаючи виплату "Газпромом" 2,9 млрд доларів "Нафтогазу України" за вердиктом Стокгольмського арбітражу, стали важким рішенням для російської сторони, однак дозволив уникнути гіршого сценарію. Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передають росЗМІ.

"Був вибір такий: між поганим і дуже поганим. 2,9 млрд доларів для "Газпрому", для нашої країни - важке рішення. Але всі разом ми можемо втратити значно більше, непорівнянні суми", - сказав він.

Нагадаємо, 19 грудня Україна, Росія і Європейська комісія досягли принципової угоди щодо газу. При цьому в ЄК підкреслюють, що принципової згоди досягнуто по всіх елементах.

Крім того, за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по території України.

Відзначимо, згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду технічна умова.

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