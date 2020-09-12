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Украина готова к российским учениям "Кавказ-2020", - Зеленский

Одесса, Суббота 12 сентября 2020 18:20
Украина готова к российским учениям "Кавказ-2020", - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готовится к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской границы. Этот вопрос обсуждался с Министерством обороны Украины и военными.

Об этом на пресс-конференции в Одессе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос российских военных учений, которые состоятся в 20-х числах сентября, "детально и глубоко" обсуждался с Генеральным штабом Вооруженных сил, Министерством обороны и разведкой.

"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - подчеркнул глава государства.

Отметим, во время российских военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской государственной границы будут происходить маневры 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизий армии РФ.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны считают, что во время военных учений "Кавказ-2020" Россия отработает фактическое вторжение в Украину.

Кроме того, недавно в оккупированный Крым прибыло командование российской армии, чтобы проверить готовность войск к учениям "Кавказ-2020".

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