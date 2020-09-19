ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У РФ заявили про випробування в Чорному морі нового корабля з крилатими ракетами

Москва, Субота 19 вересня 2020 12:28
У РФ заявили про випробування в Чорному морі нового корабля з крилатими ракетами
Фото: корабель "Гайворон" (function.mil.ru)
Автор: РБК-Україна

Ракетний корабель, побудований для Чорноморського флоту, здійснює перший вихід у Чорне море для проходження заводських ходових випробувань. Цей корабель стане четвертим малим ракетним кораблем з крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомила прес-служба флоту, передає "Інтерфакс".

На кораблі будуть перевіряти роботу енергетичних установок, рульового пристрою, допоміжних механізмів, засобів зв'язку, навігації та інших систем корабельного обладнання, а також мореплавні характеристики корабля.

"Грайворон" - багатоцільовий корабель, оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, противодиверсионного, зенітного та радіотехнічного озброєння. Це восьмий корабель модернізованої серії "Буян-М".

Нагадаємо, в чорноморську акваторію увійшло судно Військово-морського флоту США.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону.

Зазначимо, американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська Федераціякорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся