У РФ заявили про випробування в Чорному морі нового корабля з крилатими ракетами

Фото: корабель "Гайворон" (function.mil.ru)

Ракетний корабель, побудований для Чорноморського флоту, здійснює перший вихід у Чорне море для проходження заводських ходових випробувань. Цей корабель стане четвертим малим ракетним кораблем з крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомила прес-служба флоту, передає "Інтерфакс".

На кораблі будуть перевіряти роботу енергетичних установок, рульового пристрою, допоміжних механізмів, засобів зв'язку, навігації та інших систем корабельного обладнання, а також мореплавні характеристики корабля.

"Грайворон" - багатоцільовий корабель, оснащений сучасними зразками артилерійського, ракетного, противодиверсионного, зенітного та радіотехнічного озброєння. Це восьмий корабель модернізованої серії "Буян-М".

Нагадаємо, в чорноморську акваторію увійшло судно Військово-морського флоту США.

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