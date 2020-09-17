В Черное море вошло десантное судно США

Фото: десантное судно ВМС США (wikipedia)

Сегодня, 17 сентября, в черноморскую акваторию вошло судно Военно-морского флота США. Минимум четыре корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце этого месяца.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Как сообщается, высокоскоростное десантное судно ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) вошло в Черное море после американского ракетного эсминца USS Roosevelt и корабля-разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.

В прошлом году судно Yuma дважды заходило в Одессу. Первый визит состоялся 29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze 2019, куда он доставил оборудование, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй - 19 сентября 2019 года, цель этого визита не сообщалось.

Судна типа JHSV предназначены для работы в мелководных портах и на фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что истребители ВВС США В-52Н регулярно будут патрулировать небо над Украиной.

Также сообщалось, что Украина готовится к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской границы.