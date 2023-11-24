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В РФ заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области

Волгоградская область, Россия, Пятница 24 ноября 2023 08:50
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В РФ заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области Фото: в РФ заявили об атаке дронов на воинскую часть в Волгоградской области (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне утверждают, что в ночь на 24 ноября неизвестные беспилотники попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут в сети, попытка атаки одной из частей в Городищенском районе области произошла в ночь на 24 ноября.

В сторону части якобы летели три беспилотника самолетного типа.

В России традиционно утверждают, что все дроны "были уничтожены силами РЭБ", а один из беспилотников упал на территории части и взорвался.

Пострадавших и разрушений, как пишут в сети, тоже нет.

"Бавовна" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Также в городе Лыткарино Московской области прогремели взрывы ночью 23 ноября. В Подмосковье были обесточены несколько населенных пунктов.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.

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