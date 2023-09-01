У РФ заявили про атаку дронів у трьох областях: які наслідки

Москва та область

Так, у столиці країни-агресора стверджують, що один дрон нібито був збитий засобами протиповітряної оборони.

"Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви", - заявив Собянін.

Також московський мер додав, що за попередньою інформацією внаслідок події "постраждалих та руйнувань немає", при цьому уточнив, що на місці працюють екстрені служби.

Зазначимо, що перед цим у Підмосков'ї оголошували план "Килим", і обмежували для рейсів вильоти та прильоти в аеропортах Домодєдово та Внуково.

Курська область

А от у Курській області говорять про два безпілотники, а також про пошкодження будівель через "прильоти" у місті Курчатов. Вже традиційно в атаці дронів російська сторона звинувачує Україну.

"Вранці Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок", - розповів місцевий губернатор.

За словами чиновника, на місце виїхали фахівці для оцінки розмірів збитків, і "подробиці уточнюються".

Бєлгородська область

Також пізніше про атаку дрона заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, нібито "спрацювала система ППО", а "постраждалих та руйнувань немає".

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, що найбільша атака беспілотників на території Росії сталася у ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували відразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, удари по Пскову говорять про те, що війна все більше переміщається на територію країни-терориста і цей процес необоротний.

Крім того, на невідомі дрони в небі над підмосковним Красногорськом скаржилися і 31 серпня, а також у Москві - в ніч на 31 серпня, коли знову аеропорти призупиняли роботу. Також у Пскові в ніч на 1 вересня лунали вибухи та стрілянина - пізніше місцева влада заявила, що був зафіксований "одиничний невідомий об'єкт", і його намагалися збити.