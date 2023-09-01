В РФ заявили об атаке дронов в трех областях: какие последствия

Москва и область

Так, в столице страны-агрессора утверждают, что один дрон якобы был сбит средствами противовоздушной обороны.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве", - заявил Собянин.

Также московский мэр добавил, что по предварительной информации в результате происшествия "пострадавших и разрушений нет", при этом уточнил, что на месте работают экстренные службы.

Отметим, что перед этим в Подмосковье объявляли план "Ковер", и ограничивали для рейсов вылеты и влеты в аэропортах Домодедово и Внуково.

Курская область

А вот в Курской области говорят о двух БПЛА, а также о повреждениях зданий из-за "прилетов". В городе Курчатов Уже традиционно в атаке дронов российская сторона обвиняет Украину.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом", - рассказал местный губернатор.

По словам чиновника, на место выехали специалисты для оценки размеров ущерба, и "подробности уточняются".

Белгородская область

Также позже об атаке дрона заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, якобы "сработала система ПВО", а "пострадавших и разрушений нет".

Атаки дронов в России

Напомним, что самая масштабная атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, удары по Пскову говорят о том, что война все больше перемещается на территорию страны-террориста и этот процесс необратим.

Кроме того, на неизвестные дроны в небе над подмосковным Красногорском жаловались и 31 августа, а также в Москве - в ночь на 31 августа, когда снова аэропорты приостановливали работу. Также в Пскове в ночь на 1 сентября звучали взрывы и стрельба - позже местные власти заявили, что был зафиксирован "единичный неопознанный объект", и его пытались сбить.