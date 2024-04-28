В РФ заявили про атаку дронів у Брянській області та роботу ППО

Російський чиновник поінформував про нібито відбиття повітряної атаки, та заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу.

Ліквідовані ці БПЛА силами ППО були над Сєвським районом області, уточнює губернатор.

Відповідальність про такий "наліт" дронів російський чиновник традиційно покладає на Україну.

"Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Сєвським районом силами ППО Міністерства оборони РФ... Ще два ворожі БПЛА літакового типу знищені силами ППО Міністерства оборони РФ над Сєвським районом",, - йдеться в його публікаціях о 00:14 та 00:36 відповідно (за місцевим часом).

Також губернатор Брянської області запевняє, що внаслідок події "постраждалих та руйнувань немає".

Атака дронів у Росії

Нагадаємо, на території РФ останнім часом у різних областях все частіше відбуваються різноманітні вибухи, пожежі, а також лунають заяви місцевої влади про "атаки дронів".

Така ситуація фіксується у різних районах країни-агресора, але найчастіше - у прикордонних з Україною областях. Зокрема у Брянській області. Але і в інших регіонах також.

Так, наприклад, у ніч проти 24 квітня в РФ скаржилися на атаку БПЛА на об'єкти у Смоленській та Липецькій областях. Російські чиновники заявили про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах. При цьому російське Міноборони запевнило, що "відбило" атаку і нібито збило вісім дронів у Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Смоленській областях.

Натомість джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії тієї ночі, 24 квітня. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

А минулої ночі, 27 квітня, у мережі писали про атаку на військовий аеродром у РФ на Кубані, внаслідок чого там могли бути пошкоджені літаки. Зауважимо, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. РосЗМІ також писали, що Словʼянський нафтопереробний завод, який був атакований дронами 27 квітня, був змушений припинити роботу.