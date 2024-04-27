Після атаки СБУ. Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу

Словʼянський нафтопереробний завод, який був атакований дронами 27 квітня, був змушений припинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ ,

"Робота заводу частково призупинена. Рівно 10 БПЛА залетіли прямо на територію заводу, виникла сильна пожежа. Можуть бути приховані пошкодження", - заявив Труднєв.

Директор з безпеки компанії, яка експлуатує Словʼянський НПЗ, Едуард Труднєв заявив, що робота Словʼянського НПЗ частково призупинена.

Що передувало

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Російської Федерації.

Незадовго до цього у мережі писали про атаку на військовий аеродром. Самі ж росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.

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