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Після атаки СБУ. Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу

Кубань, Субота 27 квітня 2024 17:19
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Після атаки СБУ. Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Словʼянський нафтопереробний завод, який був атакований дронами 27 квітня, був змушений припинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ,

Директор з безпеки компанії, яка експлуатує Словʼянський НПЗ, Едуард Труднєв заявив, що робота Словʼянського НПЗ частково призупинена.

"Робота заводу частково призупинена. Рівно 10 БПЛА залетіли прямо на територію заводу, виникла сильна пожежа. Можуть бути приховані пошкодження", - заявив Труднєв.

Що передувало

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Російської Федерації.

Незадовго до цього у мережі писали про атаку на військовий аеродром. Самі ж росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.

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Російська Федерація НПЗ Війна Росії проти України
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