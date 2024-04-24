Атака дронів на РФ: у Липецьку впав безпілотник, у Смоленській області горить нафтобаза

Вночі Росію знову атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Липецької області Ігоря Артамонова , губернатора Смоленської області Василя Анохіна та місцеві пабліки.

"Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", - написав губернатор області Василь Анохін.

Тим часом у Смоленській області загорілася нафтобаза. Після атаки безпілотників сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

Так, під час атаки сталося падіння БПЛА в промисловій зоні міста Липецька.

Атаки дронів на РФ

На території РФ суттєво почастішали випадки різноманітних пожеж та вибухів, які часто пояснюють атаками безпілотників. Вони відбуваються у різних регіонах, проте частіше на відповідні "нальоти" розповідають представники влади у прикордонних з Україною областях.

Так, у ніч на 24 квітня у Воронезькій області по дронах працювали сили протиповітряної оборони. На території одного з селищ міського типу загорілося приватне домобудівництво.

У ніч на 23 квітня влада Бєлгородської області заявляла про атаку ударних дронів по місту і району.

В ніч проти 20 квітня, безпілотники атакували відразу вісім областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.

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