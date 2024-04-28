В РФ заявили об атаке дронов в Брянской области и работе ПВО

Российский чиновник проинформировал о якобы отражении воздушной атаки и заявил о сбитии четырех дронов самолетного типа.

Ликвидированы эти БПЛА силами ПВО были над Севским районом области, уточняет губернатор.

Ответственность за такой "налет" дронов российский чиновник традиционно возлагает на Украину.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ... Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом", - говорится в его публикациях в 00:14 и 00:36 соответственно (по местному времени).

Также губернатор Брянской области уверяет, что в результате происшествия "пострадавших и разрушений нет".

Атака дронов в России

Напомним, на территории РФ в последнее время в разных областях все чаще происходят разнообразные взрывы, пожары, а также раздаются заявления местных властей об "атаки дронов".

Такая ситуация фиксируется в разных районах страны-агрессора, но чаще всего - в приграничных с Украиной областях. В частности, в Брянской области. Но и в других регионах тоже.

Так, к примеру, в ночь на 24 апреля в РФ жаловались на атаку БПЛА на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах. При этом российское Минобороны заверило, что "отбило" атаку и якобы сбило восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

Источники РБК-Украина рассказали, что дроны СБУ атаковали две нефтебазы в Смоленской области России той ночью. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

А прошлой ночью, 27 апреля, в сети писали об атаке на военный аэродром в РФ на Кубани, в результате чего могли быть повреждены самолеты. Отметим, по данным источников РБК-Украина, украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ. РосСМИ також писали, что Славянский нефтеперерабатывающий завод, который был атакован дронами 27 апреля, был вынужден прекратить работу.