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На Кубані міг бути атакований військовий аеродром: у мережі показали відео

Краснодарський край, Субота 27 квітня 2024 10:49
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На Кубані міг бути атакований військовий аеродром: у мережі показали відео Фото: на Кубані атакували військовий аеродром (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військовий аеродром на Кубані міг бути атакований в ніч на 27 квітня. У мережі показали нібито наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Російські пабліки повідомляють, що нібито аеродром у населеному пункті Кущевська Краснодарського краю РФ атакували дрони.

Крім того, у мережі пишуть, що нібито внаслідок атаки були пошкоджені російські літаки. Деталі щодо наслідків поки невідомі.

У мережі також показали ймовірні наслідки атаки на російський аеродром.

Вибухи у Росії

Міністерство оборони РФ стверджує, що нібито в ніч на 27 квітня знищило 66 дронів у Краснодарському краї РФ, а також "збило" два безпілотники над Кримом. При цьому Москва традиційно звинуватила Україну.

Нагадаємо, що вночі на Кубані горів нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО". Росіяни заявили про атаку на НПЗ.

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Російська Федерація Вибухи Атака дронів
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