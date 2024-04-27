На Кубані міг бути атакований військовий аеродром: у мережі показали відео
Військовий аеродром на Кубані міг бути атакований в ніч на 27 квітня. У мережі показали нібито наслідки атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
Російські пабліки повідомляють, що нібито аеродром у населеному пункті Кущевська Краснодарського краю РФ атакували дрони.
Крім того, у мережі пишуть, що нібито внаслідок атаки були пошкоджені російські літаки. Деталі щодо наслідків поки невідомі.
У мережі також показали ймовірні наслідки атаки на російський аеродром.
Вибухи у Росії
Міністерство оборони РФ стверджує, що нібито в ніч на 27 квітня знищило 66 дронів у Краснодарському краї РФ, а також "збило" два безпілотники над Кримом. При цьому Москва традиційно звинуватила Україну.
Нагадаємо, що вночі на Кубані горів нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО". Росіяни заявили про атаку на НПЗ.
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