В РФ заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї

Зазначається, що загалом було три вибухи, а місцеві жителі чули характерний звук двигунів, вірогідно дронів, що лунав у небі.

Стверджується, нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті ППО на підльоті до нього, та нібито впали за кілька кілометрів від заводу. Російські пропагандисти кажуть, що дрони - українські.

"Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ", - йдеться в публікації.

Також в мережі було оприлюднене відео нібито з місця події.

Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає. Місцевий губернатор про подію нічого не повідомляв.

Не перша атака на Афіпський НПЗ

Варто зазначити, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований безпілотниками, та горів в результаті ударів БПЛА - це сталося у жовтні минулого року.

Додамо, що за даними джерел РБК-Україна, тоді цей нафтопереробний завод атакувала СБУ, і внаслідок проведення спецоперації було уражено дороге обладнання.

Крім того, нагадаємо, що наприкінці травня 2023 року на території Афіпського НПЗ також сталася пожежа через атаку невідомого дрона.