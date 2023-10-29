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СБУ атакувала нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, - джерела

Росія, Неділя 29 жовтня 2023 18:10
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СБУ атакувала нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, - джерела Фото: українська спецслжуба атакувала НПЗ в Росії (facebook.com easternforce)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України атакувала дронами Афіпський нафтопереробний завод в російському Краснодарському краї. В результаті спецоперації було уражено дороге обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел РБК-Україна, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом російські війська, атакували два безпілотники.

"Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну". - пояснили РБК-Україна джерела.

В результаті спецоперації СБУ було уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

"Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", - зазначили джерела РБК-Україна.

Пожежа на російському НПЗ

Нагадаємо, сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомили про вибух на Афіпському НПЗ в російському Краснодарському краї. Після вибуху на заводі спалахнула пожежа.

Російська влада назвала це "локальним спалахом", причина якого з'ясовується.

"Займання було "оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини". Ніхто не постраждав, інфраструктура не пошкоджена", - заявляв регіональний уряд в Telegram.

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