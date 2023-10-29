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На НПЗ у Краснодарському краї РФ стався вибух, виникла пожежа

Краснодар, Неділя 29 жовтня 2023 05:37
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На НПЗ у Краснодарському краї РФ стався вибух, виникла пожежа Фото: ілюстративне фото (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

У Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

Потужний вибух пролунав у районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю, повідомили очевидці.

"Все сталося близько 3:20 ночі. Місцеві жителі розповіли, що перед вибухом чули звук, схожий на "газонокосарку". Попередньо НПЗ атакував безпілотник. Зараз на місці НП видно заграву", - повідомив Telegram-канал.

Регіональний уряд назвав це "локальним спалахом", причина якого з'ясовується. Telegram-канали публікують відео очевидців, які стверджують, що чули вибух перед пожежею.

"Займання було "оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини". Ніхто не постраждав, інфраструктура не пошкоджена", - йдеться у повідомленні регіонального уряду в Telegram.

МНС Росії інформацію про пожежу не коментувало, але зазначило у повідомленні, що загроза підприємству та мешканцям прилеглих населених пунктів також відсутня.

Вибухи у Росії

Останнім часом на території Росії все частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.

Днями в Москві на території ТЕЦ після загоряння газопроводу почалася сильна пожежа.

Ще місяць тому в Москві на території торговельного центру спалахнула потужна пожежа. Він охопив 500 квадратних метрів.

Також на початку вересня у столиці РФ сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.

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Краснодарский край Російська Федерація Вибух Пожежа
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