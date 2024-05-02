RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Фото: Афипский НПЗ на Кубани в РФ (svtk44)
Автор: Владимир Костырин

В Краснодарском крае (РФ) в ночь на 2 мая раздались взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Причиной стала якобы атака беспилотников на этот объект и работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в общей сложности было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно дронов, что звучал в небе.

Утверждается, что беспилотники летели в сторону нефтеперерабатывающего завода, но были сбиты ПВО на подлете к нему, и якобы упали в нескольких километрах от завода. Российские пропагандисты говорят, что дроны – украинские.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ", - говорится в публикации.

Также в сети было обнародовано видео якобы с места происшествия.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Местный губернатор о происшествии ничего не сообщал.

Не первая атака на Афипский НПЗ

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован беспилотниками и горел в результате ударов БПЛА - это произошло в октябре прошлого года.

Добавим, что по данным источников РБК-Украина, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

Кроме того, напомним, что в конце мая 2023 года на территории Афипского НПЗ также произошел пожар из-за атаки неизвестного дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗКраснодарский крайАтака дронов