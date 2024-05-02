В РФ заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Отмечается, что в общей сложности было три взрыва, а местные жители слышали характерный звук двигателей, вероятно дронов, что звучал в небе.

Утверждается, что беспилотники летели в сторону нефтеперерабатывающего завода, но были сбиты ПВО на подлете к нему, и якобы упали в нескольких километрах от завода. Российские пропагандисты говорят, что дроны – украинские.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 3:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ", - говорится в публикации.

Также в сети было обнародовано видео якобы с места происшествия.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет. Местный губернатор о происшествии ничего не сообщал.

Не первая атака на Афипский НПЗ

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован беспилотниками и горел в результате ударов БПЛА - это произошло в октябре прошлого года.

Добавим, что по данным источников РБК-Украина, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

Кроме того, напомним, что в конце мая 2023 года на территории Афипского НПЗ также произошел пожар из-за атаки неизвестного дрона.