В РФ заявили об атаке дрона на Москву

Российские силы ПВО якобы отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву сегодня ночью, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram .

Российская ПВО якобы сбила беспилотник в Богородском городском округе Московской области, летевшего в столицу РФ.

"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", - заявил мэр Москвы.

В Министерстве обороны РФ также сообщили о якобы прекращенной попытке атаковать Москву с помощью беспилотника.

"Хлопки" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.